Bulanık'ta 350 öğrenciye ayakkabı dağıtıldı
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Bulanık'ta 350 öğrenciye ayakkabı dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Galip Kılınç - Haberler | Güncel
Bulanık'ta 350 öğrenciye ayakkabı dağıtıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde ihtiyaç sahibi 350 öğrenciye ayakkabı dağıtıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde ihtiyaç sahibi 350 öğrenciye ayakkabı dağıtıldı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Balotu Köyü İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okulda öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam İlidi, öğrencilerin meslek hayallerini sorup kendi deneyimlerini paylaştı.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öğrencilere ayakkabı dağıtıldı.

Öğretmenlerle bir araya gelen İlidi, yaptığı konuşmada, öğretmenlerin öğrencilere gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu, yarının geleceği olan bugünün gençlerinin öğretmenlerin eğitimi ile şekilleneceğini ifade eden İlidi, şöyle konuştu:

"Siz değerli öğretmenlerimizi diğer öğretmenlerimize nazaran sorumluluğu daha fazla. Ailelerinden uzak öğrencilerimize sizler burada kucak açıyorsunuz. Çocuklarımızın her şeyi ile ilgileniyorsunuz. Daha aktif, daha fedakar olup özveri gösterin. Burada çocuklarımızın ailelerinden görmedikleri ilgiyi sizler gösterin. Çocuklarımıza dokunmalıyız, faydalı bireyler olarak topluma kazandırmalıyız. Okul eksiklikleri hakkında bizlerden bir isteğiniz olursa her zaman yanınızdayız."

Konuşmanın ardından Kaymakam İlidi, öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinledikten sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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