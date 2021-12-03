Bulanık'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Haberler
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Bulanık'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

AA / Galip Kılınç - Haberler | Güncel
Bulanık'ta

Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yahya Yılmaz, engellilerle bir araya geldi.

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yahya Yılmaz, engellilerle bir araya geldi.

Ahmed-i Hani İlköğretim Okulunu ziyaret eden Yılmaz, engelli öğrencilere hediye verdi, sohbet etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Esas engelin hoşgörüsüzlük ve anlayışsızlık olduğu gerçeğini bilmemiz gerek. Engelli vatandaşlarımızın, hayatın tüm alanında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda devlete de topluma da önemli görevler düşmekte. Tüm zorluklara rağmen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayan." dedi.

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AA / Galip Kılınç - Son Dakika Haberleri

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