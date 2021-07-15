Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Şehit Öğretmen Sait Korkmaz'ın mezarı ziyaret edilerek, Merkez Camii'de mevlid-i şerif programı düzenlendi. Programa katılan Kaymakam Mehmet İlidi, 15 Temmuz'un basit bir darbe teşebbüsü olmadığını belirterek, "15 Temmuz bütün toplumu kaosa götürmenin sinsi bir planıydı. FETÖ terör örgütünü diğer terör örgütlerinden ayıran, insanların dini duygularını kullanması ve istimrar etmesidir. Müslüman kardeşlerimizi istismar etmesi, bunların tabanından yararlanması, sözüm ona eğitim camiası olarak kullanması ve kendine güç alanı oluşturması ve amacına ulaşamayınca böyle bir darbe teşebbüsüne kalkışmasıdır. Bu ruhu yaşatmak ve unutmamak gerekir. 15 Temmuz ruhunu, birlik ve beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdiği bir ruh olarak yaşatmak lazım. 15 Temmuz/u unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm kurum amirleri ile Bulanık halkı ile bu şuuru yaşatacağız. Bu vatan toprağının nasıl mücadele edilerek muhafaza edildiğini gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

Programın ardından Kaymakam İlid ve beraberindeki heyet, Örenkent köyüne geçerek şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Şehidin ailesiyle yakından ilgilenen İlidi, "Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanında olacaktır. Bize şehitlerden bir emanet olarak kalan şehit ailelerimizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehidin babası Kazım Mutlu ise Kaymakam İlidi ve beraberindekilere teşekkür etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Daştan, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Tefik Keser, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ

Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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