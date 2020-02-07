Bulanık-Muş yolunda kaza: 2 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Bulanık-Muş yolunda kaza: 2 yaralı - Haberler

Bulanık-Muş yolunda kaza: 2 yaralı

Bulanık kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

07.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:00
Bulanık-Muş yolunda kaza: 2 yaralı

kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Muş-Bulanık kara yolu üzerindeki Karakale mevkiinde meydana geldi. Bulanık'tan Muş istikametine giden Abdulbari Taşdemir yönetimindeki 49 AAD 700 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen 49 AAZ 946 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler