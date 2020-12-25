Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, okullarda incelemede bulundu

Muş'un Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, ilçedeki okullarda incelemede bulundu.

Tunçel, Bulanık İlkokulu ile Gölyanı ve Örenkent köylerindeki okulları ziyaret etti.

Okullarda incelemede bulunarak Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitim gören ana sınıfı öğrencileriyle sohbet eden Tunçel, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç