Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, okul inşaatında incelemelerde bulundu
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Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, okul inşaatında incelemelerde bulundu

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, okul inşaatında incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Galip Kılınç - Haberler | Güncel

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, yeni yapılan 8 derslikli okulun inşaatında inceleme yaptı.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, yeni yapılan 8 derslikli okulun inşaatında inceleme yaptı.

Tunçel, Şube Müdürü Metin Aral ile Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Yeni TOKİ'de inşaatı devam eden okulu ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı, bölgede yapılacak anaokulu için de yer baktı.

Tunçel, yaptığı açıklamada, son yıllarda kentte inşaatı tamamlanan ve devam eden okullar sayesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini daha rahat yürüttüklerini söyledi.

Yeni açılacak okullar sayesinde eğitim kalitesinin iyice yükseleceğine inandığını belirten Tunçel, "Bizler de üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için ne kadar emek versek, ne kadar yatırım yapsak azdır. Bizler çok iyi biliyoruz ki ülkemiz iyi yetişmiş, kişilikli ve vizyon sahibi inançlı insanlarla büyüyecek ve güçlenecektir." diye konuştu.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, okul inşaatında incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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