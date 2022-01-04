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Bulanık Kaymakamlığından öğrencilere giyim yardımı

Bulanık Kaymakamlığından öğrencilere giyim yardımı
AA / Galip Kılınç - Haberler | Güncel

Muş'un Bulanık Kaymakamlığınca ilçe merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık Kaymakamlığınca ilçe merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

Bulanık Kaymakamlığınca Kotanlı köyünün Kom mezrasında eğitimi sürdüren ihtiyaç sahibi öğrencilere, ayakkabı, bot, mont ve kitap yardımı yapıldı.

Kotanlı Kom Mezrası İlköğretim Okulu'nda yardım dağıtımına katılarak öğrencileri giydiren Kaymakam ve Belediye Başkan Mehmet İlidi, öğrencilerin zor şartlarda eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yaptıklarını, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine de kırtasiye malzemesi dağıtacaklarını bildiren İlidi, "Mağdur olan, eğitim ve öğretimine devam eden öğrencilere devletimiz yardım ediyor. Sizlerden beklentimiz, çok çalışmanızdır. Biz her türlü ihtiyacınızı karşılarız." dedi.

AA / Galip Kılınç - Son Dakika Haberleri

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