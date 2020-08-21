Bulanık Kaymakamlığı alınan yeni tedbirleri açıkladı
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Bulanık Kaymakamlığı alınan yeni tedbirleri açıkladı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğün, nişan, kına, sünnet, mevlit ve barıştırma törenleri gibi organizasyonlarda yemek içecek ve her türlü ikram yasakladı.

Bulanık Kaymakamlığı alınan yeni tedbirleri açıkladı
21.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:36

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğün, nişan, kına, sünnet, mevlit ve barıştırma törenleri gibi organizasyonlarda yemek içecek ve her türlü ikram yasakladı.

Dünya genelinde yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgınından dolayı Bulanık Kaymakamlığı, salgının yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı. İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesi'ne istinaden Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında çeşitli kararlar alındığı belirtildi. Alınan kararlar şu şekil sıralandı:

"Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlit arabuluculuk barıştırma törenleri gibi organizasyonlarda sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik gibi kuralları ihlal ederek korona virüs salgında bulaşın artmasına neden oldukları gözlemlenmektedir. Yaşanan salgında vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve virüsün yayılımını engellemek maksadıyla düğün, nişan, kına, sünnet, mevlit arabuluculuk (barıştırma törenleri) gibi organizasyonlarda yemek, içecek ve her türlü ikramın yasaklanmasına. İlçemiz sokak, köy, salon gibi yerlerde yapılan düğünlerin kına, gelin alma ve konvoy oluşturma gibi faaliyetlerde günlerce devam ettiği, bu düğünlerde fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımı gibi alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği bu nedenlere bağlı olarak salgının yayılımının hızlı ve yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda; düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde açık alanlarda 20: 30 - 22: 30 saatleri arasında yapılması, düğün salonları gibi gibi kapalı alanlarda ise 22: 30'da bitecek şekilde yapılmasına karar verildi. Alınan yeni kararlarla gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğün ve toplu organizasyonlara girmesi yasaklandı. Açıklamada alınan kararların 24.08.2020 tarihinden sonra uygulanacak." - MUŞ

Kaynak: İHA

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