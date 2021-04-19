Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi esnafı ziyaret etti
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Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi esnafı ziyaret etti

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Galip Kılınç - Haberler | Güncel

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

İş yerlerini gezerek sorun ve talepleri dinleyen İlidi, her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.

Dile getirilen istek ve önerilerin kendileri için önemli olduğunu belirten İlidi, belediye çalışmaları hakkında iş yeri sahiplerine bilgi verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren iş yeri sahipleri de çalışmalarından dolayı İlidi'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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