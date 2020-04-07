Bulanık Kaymakamı İlidi'nin Berat Kandili mesajı Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet İlidi, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet İlidi, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

İlidi, mesajında, Berat gecesinin, dini ve toplumsal hayatta ilahi af, rahmet ve mağfiret temennilerinin zirveye ulaştığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşandığı bir gece olduğunu belirtti.

Bu gecelerin, insanların kendileriyle hesaplaştıkları, hayatlarına yön vermeye karar verdikleri fırsat geceleri olduğunu aktaran İlidi, "Müslüman alemi olarak koronavirüs tehlikesi nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu süreçte ibadetlerimizi evlerimizde yerine getirirken, dualarımızda sevdiklerimizi ve tüm insanları analım. Bu vesileyle İslam aleminin Berat Kandilini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA