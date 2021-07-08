Bulanık Kaymakamı İlidi'den vatandaşlara aşı çağrısı
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Bulanık Kaymakamı İlidi'den vatandaşlara aşı çağrısı

Bulanık Kaymakamı İlidi'den vatandaşlara aşı çağrısı
Anadolu Ajansı / Galip Kılınç - Haberler | Güncel

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, ilçe sakinlerine aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, ilçe sakinlerine aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

İlçedeki vatandaşların aşılanması için 15 Temmuz Parkı'nda kurulan çadırı ziyaret eden İlidi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık ekiplerinin köy köy gezerek aşı çalışması yürüttüğünü belirten İlidi, "Aşı çadırı ile vatandaşlara randevusuz aşı imkanı sağlanıyor. Yetkililer her platformda aşının önemine dikkat çekerken vatandaşların da bu konuya hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Salgınla mücadelenin tek çaresi aşıdır. Maskesiz günlere kavuşmak için herkesin aşı konusunda duyarlı olması gerekir." diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi de "İlçemizde bu güne kadar 21 bin 862 doz aşı yapıldı. Hiç bir ciddi yan etki gözlenmedi. Salgına karşı en etkili silahımız hali hazırda elimizde bulunan aşılardır ve güvenilirdir. Bütün vatandaşlarımızı aşı alanlarımıza davet ediyoruz." dedi.

Bulanık Kaymakamı İlidi'den vatandaşlara aşı çağrısı
Bulanık Kaymakamı İlidi'den vatandaşlara aşı çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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