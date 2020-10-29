Bulanık Kaymakamı İlidi'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlidi, mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

İstiklal Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı "kurtuluş" ve "istiklal" ateşiyle başlayan milli mücadelenin, Cumhuriyet'in ilanı ile nihai hedefine ulaştığını belirten İlidi, şunları kaydetti:

"Böylece Türk milletinin ve devletinin varlığı bütün dünyada kabul görerek ebedileşmiştir. Irk, din, dil, inanç, ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü ve modern bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir. Her alanda sahip olduğumuz kazanımları daha ileriye götürmek ve ülkemizi dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyet ve onun temel prensipleri etrafında toplanarak birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ve çalışmayla mümkün olacaktır."

Cumhuriyet'in, Atatürk'ün önderliğinde milletin azim ve kararlılığıyla vücut bulduğunu aktaran İlidi, ülkenin Cumhuriyet'in ilanıyla kalkınma ve modernleşme yolunda önemli adımlar attığını ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline geldiğini vurguladı.

Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde, Türkiye'nin eğitimden sağlığa, sanayileşmeden alt yapıya, siyasetten ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini kaydeden İlidi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiyesini el birliğiyle inşa edebilmek için bizlere düşen en önemli görev daha çok çalışmak ve özellikle birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçmektedir. Bu minnet ve duyguyla canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit eve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, herkesin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç