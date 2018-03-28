Bulanık Halk Kütüphane Tekrar Hizmete Girdi

Bulanık ilçesinde tadilattan geçirilen 3 katlı halk kütüphanesi yeniden hizmete girdi.

Kentte bir süredir onarım nedeniyle kapalı olan ve tadilattan geçirilerek yenilenen 200 kişilik Bulanık Halk Kütüphanesi, Vali Aziz Yıldırım ile Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hacı Arslan Uzan'ın katıldığı törenle yeniden hizmete açıldı.

Beraberinde Kaymakam Uzan ile açılışın ardından kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Yıldırım, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Uzan ise, kütüphane hakkında bilgi vererek, kütüphanede iki okuma salonu, zenginleştirilmiş kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, ana sınıfı, gençlik merkezi ve konferans salonunun yer aldığını belirterek, bununla kültür ve eğitime önemli yatırım yaptıklarını vurguladı.

Kütüphanenin modern şekilde donatıldığını aktaran Uzan, "Basılı, elektronik ve sesli olmak üzere 23 bin kitabın bulunduğu merkez kütüphanesi, açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi görmeye başladı. Genel kültür, tarih, edebiyat, felsefe, ansiklopedi, çocuk kitapları, çocuk bölümü gibi birçok alanda kitaplar da bulunuyor. Kütüphanelere yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kütüphanenin geçen yıl kullanıma uygun olmadığını, iç ve dış durumunun depreme karşı güçlendirilmesine ve mantolama ihtiyacının olduğunu dile getiren Uzan, şunları kaydetti:

"Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü katkıları ile Sayın Valimizin destekleriyle 350 bin lira civarında deprem güçlendirme ve fiziki şartların iyileştirilmesi için para harcandı. Öğrencilerimizin kullanıma uygun bir hale getirildi. İçerisinde gençlik merkezini de barındıracak şekilde bakanlığımızın destekleriyle mobilya ve tasarım malzemeleri alındı. Güzel ahşap dolaplar, oturma gurupları, masa, sandalye hepsini alarak tefrişatı da tamamladık. Bir ilçenin kalkınması eğitimle olur. Kütüphane yatırımı geleceğe yatırımdır."