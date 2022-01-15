Bulanık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimi yapıldı - Haberler
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Bulanık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimi yapıldı

Bulanık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimi yapıldı
AA / Galip Kılınç - Haberler | Güncel

Bulanık ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Hanifi Koşuncu yeniden seçildi.

BULANIK, MUŞ (AA) - Bulanık ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Hanifi Koşuncu yeniden seçildi.

İlçe Ziraat Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seçimde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan kurulu belirlendi.

Faaliyet raporlarının okunmasının ardından konuşma yapan Koşuncu, ilçedeki esnafa teşekkür etti.

Her zaman esnafın yanında olduklarını anlatan Koşuncu, şöyle dedi:

"Bazı zamanlar hatalarımız oldu, bunların farkındayız. Odamızın geliri az da olsa biz faaliyetlerimizi en iyi şekilde yürütmeye çalıştık. Gerektiğinde maaşımızı dahi almadık. Oda olarak esnaf ve sanatkarımızın menfaatlerine uygun çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenerek destek veren tüm esnafa teşekkür ediyorum."

Yapılan seçime tek aday olarak katılan Koşuncu, başkan seçildi.

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AA / Galip Kılınç - Son Dakika Haberleri
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Bulanık ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Hanifi Koşuncu yeniden seçildi.

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