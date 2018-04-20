Bulanık Belediyesinin Parke Taşı İhalesi

Bulanık Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklarda kullanılacak parke taşı için ihale açtı.

Bulanık Belediye Encümeni Mahsun Çapalı başkanlığında belediye toplantı salonunda yapılan ihaleye, basın mensupları ile firma temsilcileri katıldı.

İhale sonrası AA muhabirine açıklama yapan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, işi alacak firmanın standartlara ve tekniğe uygun olarak hizmet gerçekleştirmesini arzuladıklarını belirtti.

Uzan, "Bugüne kadar hiçbir şaibeye meydan vermeyerek şeffaf ihaleler yaptık. Bu durum yaptığımız işleri ne kadar doğru ve kanuni yaptığımızı gösteriyor. Bundan sonraki tüm ihaleler de bu şekilde yapılıp sonuçlandırılacaktır. İlçedeki muhtelif cadde ve sokaklar güzelleştirmek için bu gibi çalışmalarımız sürecek." dedi.

10 firmanın katıldığı ihale sonucunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.