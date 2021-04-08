Bulanık Belediyesinden ağaçlandırma çalışması
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Bulanık Belediyesinden ağaçlandırma çalışması

Anadolu Ajansı / Galip Kılınç - Haberler | Güncel
Bulanık Belediyesinden ağaçlandırma çalışması

Muş'un Bulanık Belediyesi, ilçenin daha yaşanılır hale gelmesi amacıyla ağaçlandırma çalışması başlattı.

Muş'un Bulanık Belediyesi, ilçenin daha yaşanılır hale gelmesi amacıyla ağaçlandırma çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürü Zafer Yıkılmaz, gazetecilere, belediye olarak yaklaşık bir yıldır yeşillendirme çalışmalarının hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını ifade eden Yıkılmaz, şöyle konuştu:

"Orta refüjler ile birlikte başlayan ağaçlandırma çalışmaları şehrin birçok noktasında devam ediyor. İlçenin estetiği açısından bütün parklarımız, caddelerimiz, sokaklarımız, orta refüjlerimiz güzel bir görünüme kavuşacak. Bu yılı yeşillendirme yılı olarak planladık. Mart ayına kadar ağaç dikim çalışmalar devam edecek. Okul bahçelerimizin, resmi kurumlarımızın, parklarımızın ve 2 metrenin üzerindeki kaldırımlarımızın tamamının ağaçlandırmasını bu yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz."

Bulanık Belediyesinden ağaçlandırma çalışması
Bulanık Belediyesinden ağaçlandırma çalışması
Bulanık Belediyesinden ağaçlandırma çalışması
Bulanık Belediyesinden ağaçlandırma çalışması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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