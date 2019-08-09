Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası

Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası

Muş'un HDP'li Bulanık Belediyesinin kasasından 6 bin lira çalındığı iddia edildi.

09.08.2019 21:43
Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası

Muş'un HDP'li Bulanık Belediyesinin kasasından 6 bin lira çalındığı iddia edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında HDP'nin yönetimi devraldığı belediyenin kasasından farklı tarihlerde hırsızlıklar yapıldığı belirlendi.
Seçim sonrasında farklı tarihlerde kasadan 4 bin 500 ve 1500 liranın çalınmasıyla ilgili Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Başsavcılığın, soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et