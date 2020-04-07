Bulanık Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi ekipleri, korona virüs nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi ekipleri, korona virüs nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

Bulanık Belediyesi, ilçede sınırlama getirilen kafe ve restoran gibi işletmelerin faaliyetlerinin azalması ve vatandaşların evlerinden çıkamaması ile yiyecek bulmaları zorlaşan sokak hayvanlarına sahip çıktı. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin talimatıyla belediye ekipleri kedi ve köpeklere yem desteğinde bulundu.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, belediye olarak bu zorlu günlerde sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, "İlçe sakinlerinin korona virüs sebebi ile yaşadıkları bu süreci en az etki ile atlatması için düzenli şekilde mesai gözetmeden çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza sokakta yaşamlarını sürdüren hayvanlarımızı da dahil ediyoruz. Ekiplerimiz ile birlikte sokak hayvanlarına yönelik daha önceden sürdürülen beslenme çalışmalarının korona virüs tehdidi ortadan kalkana kadar arttırarak gönüllü vatandaşların da desteği ile devam ettireceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA