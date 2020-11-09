Bulancak'taki yatırımların maliyeti 110 milyon lira

Giresun'un Bulancak ilçesinde tamamlanan, yapımı devam eden ve yeni başlayan dönüşüm projelerinin yaklaşık maliyetinin 110 milyon lirayı bulduğu açıklandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde tamamlanan, yapımı devam eden ve yeni başlayan dönüşüm projelerinin yaklaşık maliyetinin 110 milyon lirayı bulduğu açıklandı.

Bulancak ilçesini yeni bir çehreye kavuşturmak adına adeta her tarafı şantiyeye çevirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Recep Yakar, "Belediyemiz imkanları ve ilgili bakanlıklarımızın destekleriyle ilçemizde birçok projeye start vererek adeta yeni bir Bulancak inşa ediyoruz" dedi.

"Maliyetleri açısından Bulancak ölçeğinde mega projeler olarak nitelendirebileceğimiz ve yaklaşık maliyetleri 110 milyon lirayı bulan tüm projelerimiz 2021 yılı içinde bitmiş ve Bulancaklıların hizmetine sunulmuş olacak" diyen Yakar "Bulancak Millet Bahçesi, Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız işbirliğinde başlanan projede yer altı imalatları tamamlanmış olup, zemin betonu dökümü devam etmektedir. Mayıs 2021 de bitmiş olacak. Kamulaştırmalarla birlikte yaklaşık 40 milyon liraya mal olacak. Yine belediye hizmet binası ve meydan düzenlemesi ise belediyemiz imkanları ile yapımına devam edilen inşaatımızda bodrum kat tamamlanarak zemin betonu atıldı. 2021 yılı içinde tamamlanacak. Yapım maliyeti de yaklaşık 14.5 milyon liradır. Bisiklet ve Yürüyüş Yolu projesi de belediyemiz imkanları ile yapımına başlanmış 8 km olarak yapılıyor ve 2021 yılı içinde tamamlanacak. Yapım maliyeti 7 milyon liradır. Akıncı Parkı projesi de Belediyemiz imkanları ile İskele Kavşağı-Öğretmenevi arasında iki yol arasında altı toprak üstü yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenlenecek ve bu projede 2021 yılı içerisinde hayata geçecektir. Yeraltı otoparkları bitti. Park düzenlemesi başlamak üzere olan bu projenin maliyeti de 4 milyon lira otoparklar, 12 milyon lira park düzenlemesi olmak üzere 16 milyon lirayı bulacaktır" dedi.

Tamamlanan projelerin maliyeti 31,5 milyon lira

Tamamlanmak üzere olan projelerle ilgili de bilgi veren Başkan Yakar, "Galericiler Sitesi'nde ise son aşamaya gelindi tamamlanmak üzere olan bir projeye toplamda 11 milyon lira harcadık. Tamamlanmak üzere diğer bir projemiz ise Güzelyalı Yoludur. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyemiz işbirliğinde yapılacak Güzelyalı mahalle yolunun yenilenmesi projesi ihale aşaması tamamlandı ve önümüzdeki günlerde başlanacak. Yapım maliyeti ise 7 milyon liradır. Belediyemiz imkanlarıyla geçen yıl tamamladığımız İskele düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmaları 1.5 milyon liraya mal olmuştu. Doğalgaz çalışması için ilçemiz genelinde alt yapısı için bugüne kadar yapılan yatırım 12 milyon lirayı geçmiştir. İlk etapta alt yapısı tamamlanan mahallerde 8 bin abone doğalgaz kullanmaya başlarken, gelecek yıl tüm Bulancak'ta doğalgaz kullanımı başlayacaktır" açıklamasında bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı