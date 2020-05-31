Bulancak'taki kazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
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Bulancak'taki kazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kazada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bulancak'taki kazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
31.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:55

Giresun'un Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kazada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Yavuz (28), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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