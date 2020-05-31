Bulancak'ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı
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Bulancak'ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kaza sonrası şehirler arası yol Giresun istikametine bir süreliğine kapandı.

Bulancak'ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı
31.05.2020 22:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:47

Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kaza sonrası şehirler arası yol Giresun istikametine bir süreliğine kapandı.

Giresun'un Bulancak ilçesi iskele mevkisinde edinilen bilgilere göre, Giresun istikametine gitmekte olan 28 YD 484 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak durabilen araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeniyle geçici süreliğine Giresun yönünde trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda temizleme çalışmaları yapılırken, yolun tek şeridinden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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