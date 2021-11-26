Bulancak-Kovanlık kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesini Kovanlık beldesine bağlayan kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, Bulancak-Kovanlık kara yolunun 26'ncı kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen heyelanla toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Her iki yönden ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve Kovanlık Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Heyelan sonrasında beldeye ulaşımın Alibeyköy yolundan sağlandığı kaydedildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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