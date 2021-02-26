Bulancak Kaymakamı Tuna'dan Kovid-19 ile mücadele çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bulancak Kaymakamı Tuna'dan Kovid-19 ile mücadele çağrısı

26.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:29
Bulancak Kaymakamı Tuna'dan Kovid-19 ile mücadele çağrısı

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, tüm vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile topyekün mücadele etmeye çağırdı.

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, tüm vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile topyekün mücadele etmeye çağırdı.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşı çalışmalarında ciddi bir mesafe alınmasına rağmen hala en önemli önlemin sosyal mesafe, maske ve zorunlu olmadıkça sokaklarda veya kapalı ortamlarda yoğunluk oluşturmamaktan geçtiğini söyledi.

Vatandaşların mart ayı başında normalleşme beklentisinin her geçen gün arttığına işaret eden Tuna, şunları kaydetti:

"Fakat vaka sayıları oldukça riskli bir bantta yüksek seyrinde devam ediyor. Kısıtlamaların il veya bölge bazında değerlendirilmesiyle artık her il ve ilçe kendi kaderini kendisi tayin edecek. Sıkı önlemler alarak Kovid-19'u sınırlayan, baskılayan il ve bölgelerde okullar, kafe ve restoranlar açılacak, ekonomik ve sosyal yaşam normale dönecekken kurallara uymayan, virüse karşı kolektif bir direnç geliştirmeyen illerde kısıtlamalar devam edecek."

Tuna, Giresun'un nüfusa düşen Kovid-19 vaka oranı en yüksek seyreden 2. il olduğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımızın çok büyük kısmı tüm kurallara harfiyen uyarken, maalesef bazı vatandaşlarımızın rahat; duyarsız ve hatta sorumsuz tutum ve davranışları nedeniyle bu kısıtlamalara bir süre daha maruz kalacağız." dedi.

Vaka oranlarının yüksek olmasının çocukların eğitimi, ekonomik ve bir çok alanda olumsuzluklara yol açmaya devam edeceğine neden olacağının altını çizen Tuna, "Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı gerçek anlamda topyekün bir mücadeleye çağırıyoruz. Önümüzdeki 10 gün en kritik dönem. Hepimize çok iş ve görev düşüyor. Ağır idari yaptırımlara gerek kalmadan, sağduyu ve basiret ile bu dönemi aşmak istiyoruz. Başarırsak hep birlikte başaracağız, kaybedersek hepimiz kaybedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulancak Kaymakamı Tuna'dan Kovid-19 ile mücadele çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:32:22. #1.15#
title