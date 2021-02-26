Bulancak Kaymakamı Tuna'dan Kovid-19 ile mücadele çağrısı

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, tüm vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile topyekün mücadele etmeye çağırdı.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşı çalışmalarında ciddi bir mesafe alınmasına rağmen hala en önemli önlemin sosyal mesafe, maske ve zorunlu olmadıkça sokaklarda veya kapalı ortamlarda yoğunluk oluşturmamaktan geçtiğini söyledi.

Vatandaşların mart ayı başında normalleşme beklentisinin her geçen gün arttığına işaret eden Tuna, şunları kaydetti:

"Fakat vaka sayıları oldukça riskli bir bantta yüksek seyrinde devam ediyor. Kısıtlamaların il veya bölge bazında değerlendirilmesiyle artık her il ve ilçe kendi kaderini kendisi tayin edecek. Sıkı önlemler alarak Kovid-19'u sınırlayan, baskılayan il ve bölgelerde okullar, kafe ve restoranlar açılacak, ekonomik ve sosyal yaşam normale dönecekken kurallara uymayan, virüse karşı kolektif bir direnç geliştirmeyen illerde kısıtlamalar devam edecek."

Tuna, Giresun'un nüfusa düşen Kovid-19 vaka oranı en yüksek seyreden 2. il olduğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımızın çok büyük kısmı tüm kurallara harfiyen uyarken, maalesef bazı vatandaşlarımızın rahat; duyarsız ve hatta sorumsuz tutum ve davranışları nedeniyle bu kısıtlamalara bir süre daha maruz kalacağız." dedi.

Vaka oranlarının yüksek olmasının çocukların eğitimi, ekonomik ve bir çok alanda olumsuzluklara yol açmaya devam edeceğine neden olacağının altını çizen Tuna, "Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı gerçek anlamda topyekün bir mücadeleye çağırıyoruz. Önümüzdeki 10 gün en kritik dönem. Hepimize çok iş ve görev düşüyor. Ağır idari yaptırımlara gerek kalmadan, sağduyu ve basiret ile bu dönemi aşmak istiyoruz. Başarırsak hep birlikte başaracağız, kaybedersek hepimiz kaybedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız