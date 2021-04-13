Bulancak Kaymakam Tuna, muhtarlar derneğini ziyaret etti

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, Bulancak Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, Bulancak Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Tuna, Bulancak Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Turhan Eltemiz ve muhtarlarla bir süre sohbet etti.

Ziyarette Eltemiz, Kaymakam Tuna'ya, derneğe katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kaymakam Tuna, burada yaptığı konuşmada, köy ve mahalle muhtarlarına her zaman destek olacaklarını söyledi.

Ziyarette, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın da yeraldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız