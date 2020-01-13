Bulancak İtfaiye Müdürlüğünün çalışmaları

13.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:16

Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce geçen yıl 357 yangın ve kurtarma olayına müdahale edildiği bildirildi.

İtfaiye Müdürü Yusuf Gürsoy, yaptığı yazılı açıklamada, İtfaiye Müdürlüğünün ilçe genelinin yanı sıra Giresun'un diğer ilçelerindeki olaylara da destek sağladığını belirtti.

Gürsoy, müdürlüklerinin geçen yıl 73'ü konut, 14'ü fabrika ve iş yeri, 21'i araç, 29'u orman, 12'si fındık bahçesi, 19'u samanlık ve 3'ü de baraka ile çöp olmak üzere 181 yangına müdahale ettiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"30'a yakın yaralamalı-ölümlü trafik kazası ve iş kazalarına müdahale edilmiştir. İtfaiye denilince akla hep yangın gelse de aslında öyle olmadığı rakamlardan anlaşılmaktadır. İnsanların ve tüm canlıların en zor anında yardımcısı olmayı şiar edinen Bulancak İtfaiyesinin kurtarma faaliyetleri de azımsanmayacak kadar fazladır."

Bulancak itfaiyesinin insan ve hayvan kurtarma operasyonlarına da destek sağladığını vurgulayan Gürsoy, intihar etmek isteyen üç kişiye zamanında müdahale edilerek hayatta kalmalarının sağlandığına dikkat çekti.

Gürsoy, meydana gelen olaylarda yaralanan 29 kişinin bulundukları yerlerden kurtarılarak hastanelere sevklerinin sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA