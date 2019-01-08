Bulancak Belediyesi'nden Sıfır Atık Projesine Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülke genelinde başlatılan "Sıfır atık" projesi kapsamında, market poşetlerinin kullanımının azaltılması için ücretli yapılması ülke genelinde uygulanmaya başladı.

Tartışmaları da beraberinde getiren ücretli poşet uygulaması ile daha ilk günlerde poşet kullanımı büyük oranlarda düşerken, ücretli poşet almamak için çeşitli çarelerde devreye girmeye başladı. Marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri poşetleri ve ücretsiz manav reyonu poşetlerini kullanmayı tercih ettiler.

Bulancak Belediyesi Bez Çanta dağıtmaya başladı

Bulancak Belediyesi de bugünden itibaren dağıtımına başladığı ücretsiz, çevre dostu bez çantalarla Sıfır atık kampanyasına destek verdi. Marketlerde poşet kullanımını azaltacak ve çevreye büyük katkı sağlayacak Sıfır Atık projesini desteklediklerini ifade eden Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "Eskiden insanlar alışverişlerinde Pazar filesi, bez çanta kullanıyorlardı ve çevre daha temizdi. Çöp daha azdı. Hayatı kolaylaştıran market poşetlerinin gereksiz ve çok fazla abartılı kullanımı artık ciddi bir çevre sorunu haline geldi. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık projesini sonuna kadar destekliyor ve başarılı olmasını diliyorum. Bu amaçla poşet kullanımını azaltacak, ücretli market poşeti uygulamasında vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla ücretsiz bez çantalar hazırlattık ve bugünden itibaren dağıtımına başladık. Vatandaşlarımız ücretsiz çantalarını belediyemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Beyaz Masadan isteyebilirler. İsrafın önlenmesi ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak adına herkesin bu projeye destek vermesini istiyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA