Bulak: "Maçı Kazanmayı Bildik"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Gaziantepspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmayla ilgili, "Maçta penaltı kazandık. Atamadık. Ama golün çabuk gelmesi bizi motive etti. Maçı kazanmayı bildik. Önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.



Giray Bulak, Aytaç Durak Tesisleri'nde haftalık basın toplantısı düzenledi. TFF 1. Lig'in 4. haftasında evlerinde Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmayı değerlendiren Bulak, "Kazanmak bizi çok mutlu etti. Bu mücadelenin sonunda kazanmasını bildik. Hava şartlarına uygun bir rakip ve var olma duygusu işimizi biraz güçleştirdi. Bolu maçı öncesi kazanmamız bu anlamda çok önemliydi" dedi.



"Penaltıyı atsaydık oyunu daha çabuk koparabilirdik" diyen Bulak, "Penaltı kaçtığı için demoralize olduğumuz bölümler oldu. Golün çabuk gelmesi ve güzel olması bizi tekrar oyuna dahil etti. İkinci golü bulduk daha da rahatladık fark bire düşünce telaşlansak da üçüncü gol oyunu kazanmamıza yetti" ifadelerini kullandı.



Gaziantepspor'un ilk yarı toplayabildiği kadar puan toplamak için sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyen Giray Bulak, "Mücadele eden bu gençler ligin ikinci yarısına 10-12 puan taşıyıp takımlarını ligde tutmak için sonuna kadar savaşacaklardır. Gaziantepspor takımı beklenenden daha iyi bir takım. Biraz daha özgüvenleri yerine gelse ve deneyim kazansalar birçok takımdan puan veya puanlar alabilirler" diye konuştu. - ADANA