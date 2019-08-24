24.08.2019 13:12

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" kapsamında "Bulak Baskısı Osmanlı Türkçesi Kitaplar" söyleşisi yapıldı.

İstanbul Kadıköy Lisesi'nde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Mısırlı sahaf ve koleksiyoner Aly Abdelwahab El Sayed, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki önemli birkaç basım merkezinden biri olan Bulak baskısı kitaplara ilişkin bilgi verdi.

El Sayed, Bulak Matbaasının önemine dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde bile bu nitelikte bir matbaa olmadığını belirterek, "Bunun sebebi, Bulak Matbaasında İslam aleminin en meşhur ulemaları tarafından tashih yapılıyordu. O sebeple Bulak Matbaasının kitaplarında hata çok azdır, hatta bulunmaz diyebiliriz. Mesela Sahih Buhari'nin sultan baskısı olarak adlandırılan Sultan 2. Abdülhamid tarafından bastırılan versiyonu o sebeple en sahih eser olarak ifade edilir." diye konuştu.

Bulak Matbaasında yaklaşık 450 adet Osmanlı Türkçesi eser basıldığına işaret eden El Sayed ancak bir kısım eserin orijinalinin günümüze ulaşmadığını aktardı.

El Sayed, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada pek çok paylaşımda bulunduk. İnşallah insanlar bundan istifade edebilmiştir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kadıköy Festivali'nin (KADFEST) ikinci etabı olan etkinlik, uluslararası çizerlerin edebiyat, tarih ve kültür söyleşileriyle çeşitli sergi ve mezatlara ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 27 Ağustos'a kadar devam edecek etkinlik, ücretsiz olarak 13.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA