BUKSEM üyeleri Bozüyük'ün tarihi yerlerini gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BUKSEM üyeleri Bozüyük'ün tarihi yerlerini gezdi

BUKSEM üyeleri Bozüyük'ün tarihi yerlerini gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Merkezi Derneği (BUKSEM) Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi ile Metristepe Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.

Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Merkezi Derneği (BUKSEM) Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi ile Metristepe Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.

40 kişilik bir grupla Bozüyük'e gelen BUKSEM üyeleri ilk olarak Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi gezdi. Müzede sergilenen eserleri tek tek inceleyen dernek üyeleri ilçenin tarihi geçmişi ve kültürü hakkında bilgi edindiler. Müze ziyaretinin sonunda Dernek Başkanı Gülçin Terece, Başkan Yardımcısı Reşat Çimsöken ve dernek üyelerine ziyaretin anısına Bozüyük Belediyesi tarafından Nutuk ve Türk Bayrağı hediye edildi, müze önünde toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Ardından yakın tarihimizde çok önemli bir yeri olan ve Türk İstiklal savaşının en çetin mücadelelerinin geçtiği, dönüm noktalarından biri olan İnönü Savaşları'nın kazanıldığı Metristepe'de Zafer Anıtı'nı ziyaret eden dernek üyeleri, şehitler ruhları için dua ettiler. Misafirperverlikleri nedeni ile Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve kendilerine nezaret eden belediye görevlilerine teşekkür eden Dernek Başkanı Terece, Başkan Yardımcısı Çimsöken ve dernek üyeleri Metristepe ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldılar. - BİLECİK

BUKSEM üyeleri Bozüyük'ün tarihi yerlerini gezdi
BUKSEM üyeleri Bozüyük'ün tarihi yerlerini gezdi
BUKSEM üyeleri Bozüyük'ün tarihi yerlerini gezdi
BUKSEM üyeleri Bozüyük'ün tarihi yerlerini gezdi
BUKSEM üyeleri Bozüyük'ün tarihi yerlerini gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarifi İbn-i Sina'nın kitabında buldu! Koronadan korunmak için demir suyu içiyor
Tarifi İbn-i Sina'nın kitabında buldu! Koronadan korunmak için demir suyu içiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selma Ergeç Selçuk Balcı Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BUKSEM üyeleri Bozüyük'ün tarihi yerlerini gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 11:59:36. #1.13#

title