Bükreş Yunus Emre Enstitüsü yabancı ülke temsilciliklerine yönelik Türkçe kursları düzenliyor

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkçe öğretimi, kültür ve sanat faaliyetlerini çevirim içi sürdürüyor ve Türkiye ile Romanya arasında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkçe öğretimi, kültür ve sanat faaliyetlerini çevirim içi sürdürüyor ve Türkiye ile Romanya arasında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

Bükreş YEE'den edinilen bilgiye göre, salgın dönemindeki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Enstitü, Romanya resmi kurumları ile Bükreş'te faaliyet gösteren yabancı ülke temsilciliklerine yönelik Türkçe kursları düzenliyor.

Salgın nedeniyle yüz yüze öğretimi çevirim içi kurslara dönüştüren YEE, çalışmalarına ara vermeden internet üzerinden devam ediyor.

Enstitü, düzenlediği Türkçe kursları, resim ve bilgi yarışmalarıyla bu zor süreçte Rumen toplumuna katkı sunuyor.

"YEE'lerin faaliyetlerini önemsiyoruz"

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, "Romanya'yla her alanda ilişkilerimizin seviyesinden memnuniyet duyuyoruz. Öte yandan toplumlarımız arasındaki güçlü bağların pekiştirilmesinde YEE'lerin faaliyetlerini önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Aramaz, Bükreş YEE'nin teklifi üzerine Rumen resmi makamlarıyla ve Bükreş'te faaliyet gösteren yabancı misyonlarla irtibata geçerek meslektaşlarını Türkçe kursuna davet ettiklerini belirterek, "Bu çerçevede yaklaşık 40 Rumen kamu görevlisi ve yabancı diplomata YEE, Türkçe öğretmeye başladı. Bu anlamlı projeden ve çabalarından ötürü Bükreş YEE'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız da dünyada en çok konuşulan 5 dil arasında yer alan sevgi ve barış dili Türkçeyi daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Kovid-19 sürecinde, çevrim içi öğretime hemen uyum sağlayarak internet üzerinden Rumen halkına ulaştıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Diplomatlara ve kamu görevlilerine yönelik Türkçe kursu fikrimizi Büyükelçimize arz ettik ve hemen çalışmalara başladık. Sağ olsunlar Büyükelçiliğimiz, resmi kurumlar ve Bükreş'te faaliyet gösteren yabancı büyükelçiliklere gerekli duyuruları yaptı. Akabinde de kayıtlarımızı alıp hemen kurslarımıza başladık. Şu anda diğer öğrencilerimiz gibi diplomat öğrencilerimiz de kurstan son derece memnunlar."

Bükreş YEE, salgın döneminin hemen başında sürece uyum sağlayarak faaliyetlerini internet üzerinden ve sosyal medyadan sürdürmeye başladı.

Enstitü, düzenlediği Türkçe kursları, resim ve bilgi yarışmalarıyla Türkçeyi, Türk kültürünü, sanatını ve tarihini dost ve kardeş Romanya'da tanıtmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci