Bükreş Üniversitesi heyetinden, Trakya Üniversitesi'ne ziyaret

13.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:19

Trakya Üniversitesi'nin daimi genel sekreterliğini yaptığı Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA) 2020 dönem başkanlığı görevini yürüten Bükreş Üniversitesi heyeti, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret ederek, 21-23 Nisan 2020 tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak olan Balkan Üniversiteler Birliği altıncı toplantısı hakkında fikir alışverişinde bulundu.



Balkan Üniversiteler Birliği'nin 2020 dönem başkanlığını üstlenen Bükreş Üniversitesi'nin önceki dönem rektörü Prof. Dr. Mircea Dumitru ve Bükreş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sorin Costreie'nin Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na yaptığı ziyarette, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Öğr. Gör. Nurgül Sarsılmaz hazır bulundu.



21-23 Nisan 2020 tarihleri arasında Bükreş Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Balkan Üniversiteler Birliği altıncı toplantısının konsepti ve toplantı ana başlıklarının değerlendirildiği görüşmelerde, Balkan Üniversiteler Birliği'nin kuruluş misyonuna dikkat çekilerek toplantının ana gündeminin "Balkan Çalışmaları" olması konusunda hemfikir kalındı. Bükreş Üniversitesi heyeti ana başlığın; tarih, dil, coğrafya ve ekonomi gibi alt başlıklarla desteklenmesiyle bu alanda geniş bir perspektif sunmayı planlandıklarını ifade etti. "Balkan Çalışmaları"nın yanı sıra, "Tıpta İnsan Bilimleri" ve "Balkan Üniversiteler Birliği'nin Diğer Uluslararası Ağlarla İş Birliğinin Sağlanması" başlıklarının da toplantının ana gündemine ilave edilmesine karar verildi. Görüşmede ayrıca Bükreş Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek altıncı toplantıda, ilgili alanlardaki yetkin kişilerin bilgilerinden faydalanılması da planlandı.



Halihazırdaki üye sayısı 80 olan Balkan Üniversiteler Birliği'nin üye sayısının, Romanya'da, Bükreş Üniversitesi'nde yapılacak altıncı toplantıda 100'e çıkarılması hedefi de görüşmeler sırasında değerlendirildi. Bükreş Üniversitesi'nin bu hedefe ulaşmak amacıyla adımlar atacağı, birliğin genişlemesi ve güçlenmesi yönünde ilgili üniversitelere davet yazısı göndereceği ifade edildi.



Toplantıda son olarak Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Mart ayı içinde Trakya Üniversitesi çatısı altında yapılması kararlaştırıldı.



Toplantı sonrasında Romanya'dan gelen heyet Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu önderliğinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii başta olmak üzere Trakya Üniversitesi bünyesindeki Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ve Karaağaç Yerleşkesi gibi tarihi ve turistik mekanları gezdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA