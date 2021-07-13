Bükreş Ulusal Operasından "Valsler ve Peşrevler" konseri

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü ve Bükreş Uluslararası Maarif Okulu resmi ortaklığıyla Bükreş Ulusal Operasında "Valsler ve Peşrevler: Doğu ve Batı Arasında Müzikal Buluşmalar" konseri verildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü ve Bükreş Uluslararası Maarif Okulu resmi ortaklığıyla Bükreş Ulusal Operasında "Valsler ve Peşrevler: Doğu ve Batı Arasında Müzikal Buluşmalar" konseri verildi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, konser, Türkiye-Romanya ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesinin 10. yıl dönümü nedeniyle düzenlendi.

Konsere başta üst düzey Rumen makamları, diplomatlar, Türk ve soydaş toplum temsilcileri ve enstitünün Türkçe kursları öğrencileri olan kamu görevlileri katıldı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, yaptığı konuşmada, Türk kültürünün, Avrupa kültürünün bir parçası olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Başkanlığı desteği ve Romanya Kültür Bakanlığı ortaklığında düzenlenen etkinliğin, Türk kültürünün Avrupa medeniyetine katkısının bir örneği olduğunu ifade eden Aramaz, konserde besteleri yer alan Türk musikisinde Kantemiroğlu, Balkan müziğinde Anton Pann ve klasik batı müziğinde Saide Hanım (Anna Simonis) gibi Romanya kökenli Osmanlıların iki kültür arasındaki yakınlaşmada önemli rol oynadığını anlattı.

Konserde, Osmanlı Sarayı mensuplarınca bestelenen klasik batı müziği eserleri "Stretto Yaylılar Dörtlüsü" ve Osmanlı İmparatorluğu'nun batılı tebaasınca bestelenen klasik Türk musikisi parçaları, Anton Pann Ensemble tarafından icra edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya