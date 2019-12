Bükreş'te Trabzonspor-Galatasaray maçı heyecanı

02.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:57

Bükreş Trabzonsporlular Derneği Başkanı Sabit Daniş: "Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Konyasporlusu hep birlikte buradayız"

"İnşallah bu sene şampiyonluğu yakalayacağız"

"O yazıyı görünce çok sevindim"

Trabzonlu Sanayici İş İnsanı Eyüphan Kurumahmut: 35 yıldır şampiyonluk görmedim

"Öğrencileri, buraya hasbelkader yolu düşmüş arkadaşlarımızı derneğimize davet ediyoruz"

UĞUR DEMİRKIRDI - SERHAN TÜRK/ BÜKREŞ, -Genç yaşlarda gittiği yurt dışında önemli başarılara imza atan Sabit Daniş, hem yaptığı yatırımlar hem de üstlendiği sosyal sorumluluklarla adından söz ettiriyor. Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği'nin (UKİD) Romanya ve Balkanlar Sorumlusu olan iş insanı Sabit Daniş, daha önce Dobruca Türk İş Adamları Derneği'ni kurdu ve orada 6 sene başkanlık yaptı. 2004 yılında Romanya'da azınlıklardan milletvekili adayı oldu ve Büyük Romanya Partisi'nde de 5 sene başkan yardımcılığı yaptı.Büyük bir sanayici iş insanı olarak tutkusu olan futbol ve Trabzonspor'a zaman ayırmayı da unutmadı.Romanya'da bir dernek kurarak hep bir arada olmayı istediklerini belirten Bükreş Trabzonsporlular Derneği Başkanı ve Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği'nin Romanya ve Balkanlar Sorumlusu Sabit Daniş, "Derneğimizi 7-8 yıl önce kurduk. Buradaki Karadenizli, Trabzonlu arkadaşlarımız burada bir dernek kuralım, hep beraber bir arada olalım dediler. Derneği kurduk sonra bir baktık, içimizde Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Konyasporlusu hep birlikte buradayız. Derneğimiz burada her gün açık. Burada okuyan öğrencilerimiz var onlar her gün geliyor. Burada çayımız, yemeğimiz her şeyimiz ücretsiz. Onun için insanlarımız her gün burada toparlanır, sohbet ederiz. Konyaspor'un eski başkan yardımcısı Ali Karaçayır, Romanya Fenerbahçeliler Başkanımız Adem Bey var. Diğer takımları tutan arkadaşlarımız var. Maçları burada hep birlikte seyrediyoruz" diye konuştu.Romanya'ya 1986 yılında geldiğini söyleyen Sabit Daniş, "Şu anda Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği'nin Romanya ve Balkanlar sorumlusuyum. Romanya'da düzenlenen en büyük Türk etkinliği Sarı Saltuk Anma Günlerini burada biz organize ediyoruz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyetimizin desteğiyle. Onun dışında 1986 yılında geldim ben burada. Dobruca Türk İş Adamları Derneği'ni kurduk orada 6 sene başkanlık yaptım, kurucu başkanıyım. Azerbaycan ile 2 ülke arasındaki ticaretinde başkan yardımcılığı yapıyorum, parlamentolar arası. Burada 2004 yılında milletvekili adayıydım. Azınlıklardan milletvekili adayı oldum ve Büyük Romanya Partisi'nde de 5 sene başkan yardımcılığı yaptım. Onun dışında da birçok dernekte görevimiz var yani" ifadelerini kullandı."O YAZIYI GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİM"Kendisine Karpatların Karadenizli İş İnsanı denildiği hatırlatılan Sabit Daniş, "Bir dergide öyle görmüşler ve öyle yazmışlar. Biz de o yazıyı görünce çok sevindik" dedi.TRABZONLU SANAYİCİ, İŞ İNSANI EYÜPHAN KURUMAHMUT: TRABZONSPORLULAR DERNEĞİ OLARAK GEÇSE DE DİĞER TAKIMLARDAN DAHA ÇOK SAYIDA ARKADAŞIMIZ VAR"Yaklaşık 10 yıldır Romanya'da yaşadığını ifade eden iş insanı Eyüphan Kurumahmut ise Bükreş Trabzonsporlular Derneği Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor. KuruMahmut ; "Yaklaşık 10 yıldır, burada endüstriyel sanayilerin kurulum işlerini yapıyoruz. Standart işler değil, biraz ağır sanayiye hizmet veriyoruz. 10 yıl oldu buradaki geçmişimiz. Bu arada da sosyal dernekler, spor kulüpleri olsun geçen yıl böyle bir etkinlik oldu. Trabzonsporlular derneğini aktif edelim oldu. Her ne kadar Trabzonsporlular derneği olarak geçse de diğer takımlardan çok sayıda arkadaşımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde maçları, spor faaliyetlerini takip etmeye çalışıyoruz" diyerek kendisini tanıtıyor."ÖĞRENCİLERİ, BURAYA HASBELKADER YOLU DÜŞMÜŞ ARKADAŞLARIMIZI DERNEĞİMİZE DAVET EDİYORUZ"Türkiye'den gelen öğrencileri dernek çatısı altında toplamaya çalıştıklarını da belirten Kurumahmut, "Derneğimizde bir mutfak kuruldu. Türkiye'den buraya gelen öğrencileri, buraya hasbelkader yolu düşmüş arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz. Bu arada da yardıma ihtiyacı olanlar, sanayici arkadaşlarla buluşuyor. Böyle bir birliktelik güzel bir şekilde devam ediyor" diye konuştu."35 YILDIR ŞAMPİYONLUK GÖRMEDİM"35 yaşında olduğunu ve şu ana kadar şampiyonluk göremediğini sözlerine ekleyen Kurumahmut, "Trabzonspor'da maalesef böyle bir şey var. Enerji bir anda kaybolabiliyor. Arkasındaki sonuçlar böyle olabiliyor. İnşallah böyle bir şey yaşamayız ve devam ederiz. Şampiyonluğa tabii hasretiz. Ben 35 yaşındayım ve 35 yıldır şampiyonluk görmedim. Bu heyecanı bilmiyoruz, inşallah bu sene görürüz" dedi.SABİT DANİŞ: İNŞALLAH BU SENE ŞAMPİYONLUĞU YAKALAYACAĞIZEyüphan Kurumahmut'un şampiyonluk sevinci yaşayamadığını söylemesi üzerine Bükreş Trabzonsporlular Derneği Başkanı Sabit Daniş ise, "İnşallah bu sene şampiyonluğu yakalayacağız. Vefakar taraftara bir şampiyonluk yakışır. Ben üst üste olan şampiyonlukları gördüm, yakaladım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sabit Daniş'in açıklamaları

-Eyüphan Kurumahmut'un açıklamaları

Kaynak: DHA