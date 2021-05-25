Buket Gülübay yeniden VakıfBank'ta
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Buket Gülübay yeniden VakıfBank'ta

Buket Gülübay yeniden VakıfBank'ta
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

VakıfBank, geçtiğimiz 2 sezon Sistem9 Yeşilyurt'ta kiralık forma giyen eski oyuncusu Buket Gülübay'ı yeniden renklerine kattı.

VakıfBank, geçtiğimiz 2 sezon Sistem9 Yeşilyurt'ta kiralık forma giyen eski oyuncusu Buket Gülübay'ı yeniden renklerine kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki pasörün, altyapısından yetiştiği kulüple yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Buket, VakıfBank formasıyla 2018-2019 sezonunda bir FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu ve bir de CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü elde etmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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