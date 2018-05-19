CNN Türk Spikeri Buket Güler'den Canlı Yayında Talihsiz Hata
Buket Güler CNN Türk ana haber bülteninin açılışında "Habertürk ekranlarından merhaba" ifadesini kullandı. Güler CNN Türk'e Habertürk'ten gelmişti.
Habertürk'ten CNN Türk'e transfer olan spiker Buket Güler ana haber bülteninin açılışında talihsiz bir hataya imza attı. Spiker Buket Güler bültenin açılışında "Habertürk ekranlarından merhaba" ifadesini kullandı.
HATASINI HEMEN FARK EDEREK DÜZELTTİ
Hatasını hemen farkeden Güler izleyicilerden özür dileyerek bu kez "CNN Türk ekranlarından merhaba" şeklindeki anonsunu yeniledi.
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