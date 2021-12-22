Buket Aydın mutfakta da iddialı! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buket Aydın mutfakta da iddialı!

Buket Aydın mutfakta da iddialı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ekranların sevilen ismi Buket Aydın, Kanal 7'de Nermin Öztürk'ün sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı programına konuk oldu. İşte detaylar...

AYDIN (Snob Magazin) - Kanal 7'de ekranlara gelen Nermin Öztürk'ün sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı programının geçtiğimiz gün konuğu ekranların sevilen ismi Buket Aydın oldu. İlk kez bir yemek programına katılıp, yemekler yapan Buket Aydın, kendi adına çıkaracağı zeytinyağının müjdesini verdi.

Programda haber cilerin, kadın kuşağı sunması konusunda ki fikri sorulan Aydın, "Şu anda yayında olan, bir arkadaşımın programı önce bana teklif edildi ama ben kabul etmedim, bu tarz programlarda olmayacağım" dedi.

Buket Aydın mutfakta da iddialı!

Usta sanatçı Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı! Oyuncu oğlunun sözleri törene damga vurdu

Usta sanatçı Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı! Oyuncu oğlunun sözleri törene damga vurdu

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title