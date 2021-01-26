Buket Aydın'ın yeni program heyecanı
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Buket Aydın'ın yeni program heyecanı

26.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:51
Buket Aydın'ın yeni program heyecanı

"Buket Aydın ile Koltuk" programıyla Haber Global ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Buket Aydın, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği alışveriş merkezinde şıklığı ile dikkatleri üzerine çeken Aydın, uzun süre alışveriş yaparak program öncesi eksiklerini giderdi.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ünlü sunucu, "Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum" demişti.

BUKET AYDIN KİMDİR?

1985 Bursa doğumludur.& ;

2006 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden burslu olarak mezun olan Aydın, 2009 yılında Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aydın; eğitim hayatı sonrasında 1 yıl boyunca Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursundan eğitim almıştır.& ;

İş hayatına 2004 yılında özel bir radyo kanalında haber spikerliği ile başlayan Aydın daha sonra Kanal Türk kanalına geçerek spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülten sunuculuğu yapmıştır.& ;

2009 yılında TRT Türk kanalına geçiş yapan Buket Aydın 1,5 yıl boyunca program sunuculuğu yapmıştır.& ;

2011 yılında yeniden yapılanma sürecindeki NTV'ye transfer olarak önce hafta içi Gece Bültenini sunmuş, sonrasında da Ana Haber kuşağı sunuculuğu yapmıştır.& ;

Aydın 2018 yılında Demirören Medya Grubuna katılarak; CNN TÜRK ekranlarında her hafta farklı bir konuğa yer verdiği "40" programını sunmuştur.& ;

Kanal D Haber Başkanı olarak görevini yürüten Aydın, aynı zamanda Kanal D Ana Haber bülten sunuculuğu ve Milliyet Pazar'da hafta sonu röportajları ile çalışmalarına Mayıs 2020'ye kadar devam etmiştir.

11 Ocak 2021 itibariyle, Haber Global ailesi ile habercilik mesleğine kaldığı yerden devam edecektir.

Kaynak: Snob Magazin

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