Buket Aydın , TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen 'le 2. Sayfa programına yıllar önce uğradığı ihaneti anlattı. İhaneti mesajla yakaladığını söyleyen Aydın, "Ben hayatımdaki kişinin telefonunu karıştırmam. Telefon bir yerde duruyordu, ışığı yanınca kafamı çevirip gördüm" dedi. Haber spikeri Buket Aydın, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında hayatıyla ilgili konuşan Aydın, daha önce uğradığı bir ihaneti de tüm detaylarıyla anlattı.

Sunucuların "Hiç ihanete uğradın mı?" sorusu üzerine konuşan Buket Aydın şunları söyledi: "İhaneti yaşadım... Sinirlendim, üzüldüm ama şey oluyor bir süre sonra bir şey ifade etmiyor. Ben bir şeylerin acısıyla yaşayan bir insan değilim. Çabuk unuturum, kin tutmam. Herkes kendine yapar. İhanet ilk aşamada şok edici oluyor. Özellikle araştırmam... Mutlaka benim önüme düşer bu konular."

"İhaneti mesajla yakaladım. Ben hayatımdaki kişinin telefonunu karıştırmam. Telefon bir yerde duruyordu, ışığı yanınca kafamı çevirip gördüm. Biraz üzerine gidince konu ortaya çıktı. Yapan kendisine yapar. Sonunda kendisi üzülür. İhanet günün sonunda ona yük olur. Ona dert olur, ona sıkıntı olur... İlk başta öyleymiş gibi görünmez ama sıkıntıyı hep ihanet eden çeker..."

Buket Aydın, boşandıktan sonra kendisini üzen ve kıran haberler le ilgili de "İhanet iddiaları beni çok üzdü. Yok o vardı, yok bu vardı boşandı falan... Ben böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Bu ne bana yakışır ne de bunu karşı tarafa yaparım. Ben böyle olacağını açıkçası bekliyordum. Bu haberler in çıkmasına da hiç şaşırmadım. Bir kurumda işe başlamıştım. İnsanların bana negatif bir yaklaşımı oldu. 'Neden o orada, biz orada değilizcilerin alttan köpürtmeleriyle sürekli bir kara propaganda halinde bana saldırdılar. Sürekli negatif senaryolar önüme konmuştu. Herkesi Allah'a havale ediyorum. O süreçte neler yaşadım... Sadece evlenme-boşanma, ilişkiler konusunda değil" dedi.