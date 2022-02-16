Buket Aydın'dan Flaş Emir Sarıgül İtirafı Geldi

AYDIN (Snob Magazin) - Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen sunucu Buket Aydın, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

"KARAKTERSİZ HABEŞ MAYMUNLARINI..."

Sevgililer Günü'nde bir video yayınlayarak "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin… Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi. Sevgi çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

"TEPEMİZE ÇIKARDIK"

Bu sözlerine canlı yayında açıklık getiren Aydın, "İki gün önce bir tweet görmüştüm 'Artık ben de tipe bakacağım. Karakter diye diye habeş maymunlarını tepemize çıkardık. Onlar da karaktersiz çıktılar' diye. Bu tweet çok beğenildi ve herkes buna çok güldü. Allah'ın yarattığı hiçbir canlıyı aşağılamak gibi bir niyetim yok. Habeş maymunları da çok tatlı" dedi.

"KİMSEYİ HEDEF GÖSTERMEDİM"

Sözlerini sürdüren Aydın, "Herkesin kalpli böcekli paylaşımlarından gına geldi. Ben de sizin değerini bilmeyen insanlara değer vermeyin demek istedim. Kimseyi tipiyle yargılamak için söylemedim. Paylaşımın hedefinde de herhangi bir kişi yoktu. Kimse üstüne alınmasın. Bunu üzerine alan kişi habeş maymununa benzediğini kabul etmiş demektir. O da onun sorunu o zaman. Ben kimseyi hedef göstermedim" şeklinde konuştu.

BUKET AYDIN-EMİR SARIGÜL AŞKI

Geçtiğimiz yıllarda Kanal D'deki görevinden istifa eden ve ardından da tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın'ın adı Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le birlikte magazin sayfalarında yer almıştı. Bir ayrılıp bir barışan ikilinin evleneceği iddiaları da magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer aldı.

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da doğmuştur. "İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.

2009 yılında CNN Türk kanalında haber sunuculuğu yaptı. 2010 yılında TRT Türk kanalına geçerek "Gümüş Hilal" adlı programın sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20: 00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Aynı zamanda 2018'den 2019'a kadar Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programının sunuculuğunu da yapmıştır. 2019 yılının Ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. 9 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Kanal D, CNN Türk ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurmuştur. 11 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda "Buket Aydın ile Koltuk" programının sunuculuğunu halen sürdürmektedir. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir. 13 Mayıs 2020 tarihinde, eşi Baykal'dan tek celsede boşanmıştır.

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

Abdurrahman Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu'ndan olma oğludur. Emir'e hamile olan annesine kanser teşhisi konmuş, anne buna rağmen doğumda ısrarcı olmuştur. 1981 yılında İstanbul'da doğan Emir Sarıgül 1985 yılında, henüz 3,5 – 4 yaşlarındayken kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi'nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi'ni kazanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamasının ardından master eğitimi almak üzere İngiltere'ye gitmiştir. Londra'daki American Intercontinental University'de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve iş hayatına atılmıştır.

Özellikle inşaat sektöründe başarılı işler yapan Emir Sarıgül, bu alanda kendinden sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.