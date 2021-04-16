Bukartlar'da HES kodu eşleştirmede son gün 16 Mayıs
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Bukartlar'da HES kodu eşleştirmede son gün 16 Mayıs

Bukartlar'da HES kodu eşleştirmede son gün 16 Mayıs
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirdiği ulaşım kartlarına HES kodu eşleştirmesi için verdiği süre 16 Mayıs'a kadar uzatıldı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirdiği ulaşım kartlarına HES kodu eşleştirmesi için verdiği süre 16 Mayıs'a kadar uzatıldı. Vatandaşlar, Burulaş'ın müşteri hizmet noktalarına gitmeden de https://www.bursakart.com.tr/hesCode adresine girerek, HES kodu eşleştirme işlemlerini kolaylıkla yapabilirler.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve özellikle toplu taşımada oluşturduğu riski azaltmak amacıyla Burulaş tarafından toplu taşıma araçlarında kullanılan kartlara HES kodu tanımlama zorunluluğu getirilmişti. İl genelinde toplu taşımada kullanılan 2 milyona yakın Bursakart'a Hes kodu tanımlanması için verilen süre 16 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

Vatandaşların işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri amacıyla süre uzatımına gidilirken, vatandaşlar Burulaş'ın müşteri hizmet noktalarına gitmeden internet üzerinden kartlarına kolaylıkla HES kodu eşleştirmesi yapabilecek. Bursakartlara HES kodu tanımlaması için https://www.bursakart.com.tr/hesCode adresine girmek yeterli. TC Kimlik numarası, Bursakart nosu, Süresiz Hes kodu ve doğrulama işleminin gerçekleşmesi için geçerli bir cep telefonu bulunan vatandaşlar, işlemlerini online olarak ücretsiz ve kolay bir şekilde yapabilecek. 16 Mayıs'a kadar HES kodu tanımlamalarını yapmayan vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarından yararlanamayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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