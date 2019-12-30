Bujiteri mağazasında 'kahve' kavgası
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Bujiteri mağazasında 'kahve' kavgası

Eskişehir'de bir bujiteri mağazasında, müşterinin, elinde kahve olan mağaza çalışanının koluna çarpması sonucu çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

30.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:07
Bujiteri mağazasında 'kahve' kavgası

'de bir bujiteri mağazasında, müşterinin, elinde kahve olan mağaza çalışanının koluna çarpması sonucu çıkan tartışma kavgaya dönüştü.


Olay, Mahallesi İki Caddesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; dün saat 15.00 sıralarında cadde üzerindeki bir bujiteri mağazasına Seher G. (48) ve kızı Hasret G. (24) geldi. Bir süre içerideki takılara bakan anne Seher G., elinde neskafe bardağı olan mağaza çalışanı Şule Y.'nin (26) koluna çarptı. Ardından iki taraf arasında meydana gelen tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle ayrılan tarafların şikayetçi olması sebebi ile olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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