Buıldeast Yapı ve Gayrimenkul Fuarları Gaziantep'te Gerçekleştirilecek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 04-07 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenecek olan Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı'nın yapı ve emlak sektörüne önemli katkılarının olacağını söyledi.

Adnan Ünverdi, Gaziantep'in fuarlar şehri haline geldiğini belirterek, "Daha önce düzenlenen fuarlarımıza ilave olarak, ilk kez düzenleyeceğimiz yapı sektörüne yönelik fuarlarımız kentimiz ve ülkemiz için ayrı bir önem taşıyor. Türk ve Ortadoğu yapı sektörünü Gaziantep'te buluşturacak fuarlaryapı dünyasına yeni değerler katacak" dedi.

Bölge pazarına yönelik ürünlerin tanıtılması noktasında fuarların önemli bir vitrin olduğunu belirten Ünverdi, "Ortadoğu ve Arap ülkelerine olan ihracatımızı artırmak ve bu bölgelerde yeni iş bağlantıları bulma noktasında bu iki fuarımız çok büyük önem taşıyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinin birbiriyle etkin bir biçimde iletişime geçebilmesi, sektördeki tüm yeniliklerden haberdar olup takip edebilmesi, bu alandaki ticari faaliyetlerin artması kentimiz ve ülkemiz adına önemli sonuçlar ortaya çıkartacak" şeklinde konuştu.

Suriye'den örnekle, bölgede yaşanan bazı olumsuzlukların ileride fırsata dönüşebileceğine vurgu yapan Ünverdi, "Suriye'de yaşanan savaş eninde sonunda bitecek ve o bölge yeniden inşa edilecek. Suriye'nin alt ve üst yapısının inşa edilmesinde ülkemize ve kent olarak Gaziantep'e büyük görevler düşecek. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de Türk müteahhitlerimiz ve malzeme üreticilerimizin daha etkin olmalarına katkıda bulunmak, bu çerçevede yeni iş fırsatları ve yatırımcıya teşvik oluşturacak zemini oluşturmak için bu iki fuarımızı eş zamanlı olarak düzenliyoruz. Gaziantep'te gerçekleştirdiğimiz fuarlara ilave yeni fuar projeleri ile bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Türk yapı sektörünü Ortadoğu ile Gaziantep'te buluşturacak olan fuarlar, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi destekleriyle AKORT Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek. - GAZİANTEP