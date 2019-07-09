BUİKAD, İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak
Bursalı iş kadınları ve yöneticilerini bir araya getiren BUİKAD, 10 yıldır düzenledikleri İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri etkinliğini bir adım öteye taşıyarak İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak.
Bursalı iş kadınları ve yöneticilerini bir araya getiren BUİKAD, 10 yıldır düzenledikleri İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri etkinliğini bir adım öteye taşıyarak İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak.
Kaynak: Dunya.com
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