BUİKAD'DAN BALKANTÜRKSİAD'A Hayırlı olsun ziyareti

BALKANTÜRKSİAD dernek merkezinde gerçekleşen ziyarete, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, BALKANTÜRKİSİAD Başkanı Fatih Şakir ve çok sayıda BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi katıldı.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ( BUİKAD) Başkanı Oya Eroğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) geçtiğimiz Nisan ayında yapılan Genel Kurul toplantısında göreve gelen yeni Yönetim Kuruluna tebrik ziyaretinde bulundu.

BALKANTÜRKSİAD ile BUİKAD arasındaki ortak projelerin de değerlendirildiği ziyarette konuşan Başkan Fatih Şakir, "Faaliyetleriyle Bursa'nın en çok ses getiren iki derneğinin iş birliklerini artırarak devam ettireceğiz" dedi.

BUİKAD'la olan yakın ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Şakir, "Daha önce de BALKANTÜRKSİAD ailesi olarak, BUİKAD ile çok sayıda projede ortaklıklar yaptık. Biz, BUİKAD ailesiyle iç içe olan bir derneğiz. Gelecek dönemde de iş birliklerimizi artırmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı BUİKAD Başkanımız Oya Eroğlu Hanımefendi ile değerli Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi.

BALKATÜRSİAD Başkanı Fatih Şakir'e ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine görevinde başarılar dileyen BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ise pandemi döneminde birlik ve beraberliğin önemini daha çok kavradıklarını dile getirerek, kadın istihdamına dikkat çekti. Eroğlu konuşmasında "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülke geneline yayılması için ve kadın istihdamını artırmak için çalışıyoruz. BALKANTÜRKSİAD gibi iş insanlarından oluşan STK'ların desteklerine daha da çok ihtiyaç duyuyoruz. Burada sizlere de çok iş düşüyor. BALKANTÜRKSİAD ile yeni dönemde umarım bu farkındalıklar anlamında ortaklaşa projeler üretebiliriz" dedi.

Kaynak: Bültenler