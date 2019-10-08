BUİKAD'dan "2020'de Kadının Gündemi Paneli"

08.10.2019 08:52

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ev sahipliğinde "2020'de Kadının Gündemi" konulu panel düzenlendi.

Bir otelin konferans salonunda gerçekleşen panelin açılışında BUİKAD Yönetim kurulu Başkanı Oya Eroğlu, 2020 yılı projelerini aktardı.

Programda, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yeşildere katılımcılara hitap etti.

Panel, plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA