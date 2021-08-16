Buharkent Ziraat Odası Başkanı Özdamar'dan uyarı; '35 TL'nin altında incir satmayın
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Buharkent Ziraat Odası Başkanı Özdamar'dan uyarı; '35 TL'nin altında incir satmayın

Buharkent Ziraat Odası Başkanı Özdamar'dan uyarı; '35 TL'nin altında incir satmayın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, Aydın'ın sembol ürünlerinden ve binlerce kişinin geçim kaynağı kuru incir hasat sezonunun gelmesi ile üreticileri uyardı.

Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, Aydın'ın sembol ürünlerinden ve binlerce kişinin geçim kaynağı kuru incir hasat sezonunun gelmesi ile üreticileri uyardı. Piyasada bazı tüccar ve depocuların üretici aleyhine panik havası oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Başkan Özdamar, "Kimse oyuna gelmesin. Geçen yıllarda incir üreticisi üzerinde oynanan oyun bu yıl da oynanmak isteniyor" dedi.

Konuyla ilgili uyarısını 'Kuru incirde beklenen oyun' adıyla paylaşan Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, "9 Ağustos 2021 tarihinde depocu ve bazı tüccarların kuru incir alımında oynadıkları oyunu yazmıştık. Aynı oyun şu anda yine sahneye konuluyor. Bazı depocu ve tüccarlar kendilerine kuru incir toplayan çengelcilerin eline 3-5 bin lira sıkıştırarak piyasadan çekilmeleri talimatını verdiler. Paniğe hiç gerek yok. İncir az, kalite iyi, stoklarda sadece 12-13 bin ton kuru incir var. TARİŞ rekoltenin açıklanmasını bekliyor. haftaya açıklanacak. TARİŞ incir fiyatlarının açıklanmasını bekleyelim. Bekleyemiyorsak çengelci ve fırsatçıların bu fiyat kırma oyununa alet olmayalım. 2020 yılında bu oyuna geldik. Buharkent olarak net zararımız 19 milyon TL'dir. Nazilli'de kuru incir alım fiyatları 35 TL üzerinde başladı. Fırsatçı komisyoncu, tüccar, depocu ve çengelcilere 35 TL altında incir satmayalım. Emeğimiz onların haksız karı olmasın. İncir yer yüzünde en az bulunan en değerli meyvedir" dedi. - AYDIN

Buharkent Ziraat Odası Başkanı Özdamar'dan uyarı; '35 TL'nin altında incir satmayın
Buharkent Ziraat Odası Başkanı Özdamar'dan uyarı; '35 TL'nin altında incir satmayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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