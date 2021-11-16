Buharkent, Türkiye Tırmanma Yarışı'na ev sahipliği yapacak

BUHARKENT, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesi, Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 6. ayağına ev sahipliği yapacak. Buharkent Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenecek olan Buharkent Tırmanma Yarışı, 20-21 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı, Aydın'ın Buharkent ilçesinde Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne olacak olan organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yarışmacı katılacak.

İlçenin ilk kez ev sahipliği yapacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Normalde yarışı, önümüzdeki hafta sonu yapalım istiyorduk ama yarış takvimi uygun olmadığı için yapamadık. Bizim çok güzel bir parkurumuz var. Zaten federasyondan da yetkililer gelip baktığında çok beğendi. Türkiye geneli olan bu tırmanma yarışının bir etabı da biz de yapılacak. Kentimizde ilke kez gerçekleştireceğimiz bu etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Aynı zamanda şampiyonanın son ayağı olacak Buharkent Tırmanma Yarışı final niteliği taşımasından dolayı yaşanacak bu heyecan dolu kıyasıya rekabete şahit olmaya sizleri de bekliyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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