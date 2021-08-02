Buharkent'teki orman yangını kontrol altına alındı
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Buharkent'teki orman yangını kontrol altına alındı

Buharkent'teki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Feslek ile Gencelli Mahallesi arasındaki Ördek Deresi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın ihbarının duyulmasının ardından, vatandaşlar ve çevredeki iş yerlerine ait arazi araçları da söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesine gelen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, söndürme çalışmalarına destek veren herkese teşekkür etti.

(Onur Durmuş/İHA)

Buharkent'teki orman yangını kontrol altına alındı
Buharkent'teki orman yangını kontrol altına alındı
Buharkent'teki orman yangını kontrol altına alındı
Buharkent'teki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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