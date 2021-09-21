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Buharkent'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Buharkent'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki bir evde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki bir evde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İstiklal Mahallesi 19 sokakta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen yada yaralananın olmaması ise teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Buharkent'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

Buharkent'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

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