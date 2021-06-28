Buharkent'te hint keneviri ele geçirildi
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Buharkent'te hint keneviri ele geçirildi

Buharkent'te hint keneviri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 kök hint keneviri ele geçirildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Buharkent teki bir adrese baskın düzenledi. M.G isimli şahsın adresinde yapılan aramada 40 gram esrar maddesi ile 6 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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